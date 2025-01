São Carlos fecha 2024 com 18 mortes por Covid-19

Teste Covid-19 - Crédito: divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde de São Carlos divulgou os dados finais sobre a Covid-19 no município em 2024. Ao longo do ano, foram registrados 5.959 casos positivos da doença. O mês com maior número de infecções foi fevereiro, com 2.142 casos, seguido por março, com 1.553. Já os meses de menor incidência foram maio e junho, com apenas 26 casos cada.

Os números detalhados por mês mostram uma oscilação na quantidade de casos:

Janeiro: 449 casos

Fevereiro: 2.142 casos

Março: 1.553 casos

Abril: 244 casos

Maio: 26 casos

Junho: 26 casos

Julho: 43 casos

Agosto: 378 casos

Setembro: 507 casos

Outubro: 198 casos

Novembro: 172 casos

Dezembro: 221 casos

Desde o último boletim epidemiológico de 18 de dezembro de 2024, foi confirmado mais um óbito por Covid-19, referente a uma mulher de 68 anos, com comorbidades. Com isso, o total de mortes pela doença em 2024 chegou a 18.

No início de 2025, até o momento, não há registros de novos casos positivos de Covid-19 em São Carlos. O Departamento de Vigilância em Saúde reforça a importância da vacinação e das medidas de prevenção para manter os números sob controle.

