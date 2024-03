São Carlos chega a 833 casos positivos de Dengue

Mosquito da Dengue - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, divulgou na tarde desta quarta-feira (27/03) um novo boletim com os números atualizados das arboviroses no município.

Mais 59 casos positivos de Dengue foram registrados em 5 dias. Desde 1º janeiro desse ano já foram registradas 3.060 notificações para Dengue, com 833 casos positivos, sendo 783 autóctones e 50 importados. Para Chikungunya foram registradas 37 notificações, com 23 casos descartados e 13 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 16 notificações, com 16 casos descartados e para Febre Amarela foram registradas 2 notificações, com 2 casos descartados.



“São mais 59 casos positivos de Dengue em 5 dias, com isso a incidência de casos no município chegou a 326, mesmo assim neste momento não vamos decretar emergência porque a nossa capacidade assistencial na rede pública de saúde não está sobrecarregada, ou seja, as nossas unidades, assim como os hospitais da cidade, têm atendido as demandas sem intercorrências. Além disso, o município tem intensificado as ações. Os nossos agentes de combate às endemias diariamente realizam vistorias em residências, eliminam criadouros do mosquito e a Secretaria de Serviços Públicos está com mais equipes trabalhando na zeladoria da cidade”, justifica Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde.



A diretora falou, ainda, sobre a aquisição dos testes rápidos para diagnosticar a Dengue. “Nenhum município está recebendo do Ministério da Saúde nem os kits para testes e nem ajuda para aquisição dos mesmos. Estamos com processo licitatório para fazer essa compra, porém também estamos verificando uma demora por parte de fornecedores para fazer a entrega aos municípios, uma vez que a demanda aumentou muito”, ressaltou.



Neste momento as pessoas que procuram as unidades de saúde ou UPAS com sintomas da doença fazem o exame de hemograma, a sorologia, que demora em média de 2 a 4 horas para ficar pronto, durante essa espera, dependendo do caso, o paciente já passa por reidratação.



Os principais sintomas da Dengue são: febre alta, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.

