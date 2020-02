Santa Casa se prepara para lançar plano de saúde popular

Santa Casa de São Carlos pode se tornar uma faculdade de medicina - Crédito: Arquivo/SCA

O provedor da Santa Casa de São Carlos, Antônio Valério Morillas Júnior, revelou que o hospital deve, mesmo, lançar um plano de saúde popular para atender às classes C, D e E. Nessa modalidade, os preços giram entre R$ 100 e R$ 200. Ele não revelou qual operadora seria a responsável pela parceria, mas a reportagem apurou com fontes que seria a Unimed São Carlos.

“De fato, nós estamos em negociação para o lançamento do plano de saúde popular, com abrangência à população de São Carlos e região. Seria um plano bem acessível à população de menor renda. Esse plano contempla atendimento ambulatorial, cirurgias e internações se necessárias. Esperamos lançar esse plano ainda este ano”, revelou Morillas Júnior.

Faculdade

Na manhã de hoje, 13, a Santa Casa de São Carlos inaugurou um Centro de Reabilitação, conforme noticiado pelo São Carlos Agora. A ideia é contribuir para a capacitação de até 900 estudantes da área da saúde por ano. 135 são alunos de Medicina que fazem o internato – ficam por um ano na Santa Casa -, e vêm da UFSCar e Universidade Brasil. Com isso, há um plano da Santa Casa: fortalecer os laços com a Faceres, de São José do Rio Preto, que faz parte do rol de parceiras do hospital de São Carlos. “A nossa residência médica é uma das mais disputadas do Estado de São Paulo. E a Faceres manda a totalidade dos seus alunos para São Carlos. O nosso próximo passo é obter as certificações dos Ministérios da Educação e Saúde para nos tornarmos um hospital de ensino. Com as certificações, dentro de dois anos, objetivamos o primeiro vestibular do curso de Medicina da Santa Casa”, realçou Morillas.

