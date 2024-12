Santa Casa realiza trombectomia mecânica em paciente jovem com AVC isquêmico

Crédito: Divulgação

Há quem pense que o Acidente Vascular Cerebral (AVC) acomete apenas pessoas idosas. Embora essa faixa etária ainda seja a mais atingida, observa-se um aumento significativo da doença entre os jovens. Estudos recentes indicam que cerca de 18% dos casos de AVC no Brasil ocorrem em indivíduos com idades entre 18 e 45 anos. Além disso, a proporção de óbitos nessa faixa etária tem crescido nos últimos anos, passando de 17,2% em 2019 para 20% entre janeiro e outubro de 2021.

A Santa Casa de São Carlos reafirma seu papel como referência no atendimento a urgências neurológicas, combinando tecnologias avançadas e expertise médica. Na noite de 25 de dezembro, uma paciente de 33 anos, com déficit motor no lado esquerdo do corpo, foi atendida emergencialmente e passou por uma trombectomia mecânica bem-sucedida. A intervenção contou com a atuação integrada do Serviço de Urgência e Emergência (SMU), liderado pela Dra. Ludmilla Coelho, e da equipe de neurologia, coordenada pelo Dr. Vitor Pugliesi, com participação do médico residente Dr. Victor Borges e da enfermeira Isabella Dahma.

Segundo o Dr. Vitor Pugliesi, neurologista e coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa, a agilidade foi fundamental para o desfecho positivo. "Assim que a paciente chegou, realizamos a trombólise. No entanto, durante o monitoramento, houve piora do déficit motor. Identificamos, por meio de angiotomografia, uma oclusão de grande vaso na artéria cerebral média direita e, rapidamente, acionamos a equipe de hemodinâmica. A equipe de neurointervenção, liderada pelo Dr. Lucas Bonadio, atendeu prontamente, mesmo sendo manhã de Natal. Esse fluxo ágil foi determinante para o sucesso do procedimento."

O Dr. Lucas Bonadio, neurocirurgião responsável pelo procedimento, destacou a importância da técnica para o tratamento do AVC isquêmico agudo. "A trombectomia mecânica é um avanço revolucionário. Por ser minimamente invasiva, ela permite remover coágulos em grandes artérias cerebrais, restabelecendo o fluxo sanguíneo e aumentando as chances de recuperação funcional dos pacientes." Ele acrescentou: "O AVC não escolhe dia ou hora para acontecer. Por isso, independentemente de ser Natal, Ano Novo ou qualquer outra data, estamos sempre prontos para atender nossos pacientes."

Além dos avanços técnicos, o Provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, destacou o comprometimento das equipes e a infraestrutura de ponta da instituição. "A realização de um procedimento tão complexo demonstra a excelência da Santa Casa e a preparação de nossas equipes para lidar com situações críticas. Nosso compromisso é garantir sempre o melhor atendimento, salvando vidas e reduzindo sequelas."

