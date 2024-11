Santa Casa realiza mutirão de cirurgias para incontinência urinária masculina no SUS

A Santa Casa de São Carlos realizou um mutirão voltado ao tratamento de incontinência urinária masculina em pacientes que enfrentaram o câncer de próstata. Durante a ação, foram realizadas cirurgias de correção da incontinência urinária em pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O mutirão é um marco importante no atendimento desses pacientes, que, após passarem por cirurgias para o câncer de próstata, enfrentam a incontinência urinária como uma complicação eventual. De acordo com o coordenador do Serviço de Urologia da Santa Casa, Dr. Fábio Vasilceac, a iniciativa busca não apenas reduzir a fila de espera, mas também proporcionar uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes. “Com essa cirurgia, muitos poderão retomar suas atividades diárias com mais confiança e conforto. Estamos otimistas em realizar mais mutirões para atender todos os pacientes que aguardam por esse procedimento”, afirmou Dr. Fábio.

A logística do mutirão foi organizada para atender os pacientes em uma única manhã, otimizando a chegada dos dispositivos médicos e reunindo a equipe especializada. Após a cirurgia, os pacientes recebem alta no dia seguinte, com uma recuperação rápida. “Após a retirada da sonda, muitos já apresentam controle imediato da urina. Isso representa uma vitória significativa para eles e suas famílias”, completou.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, destacou a importância da iniciativa e reafirmou que o papel da instituição é oferecer saúde de qualidade para quem mais precisa. “É uma grande satisfação poder oferecer esse tratamento pelo SUS, contribuindo para que mais pacientes tenham acesso a procedimentos de alta complexidade. Nosso compromisso é seguir investindo em ações que priorizem o cuidado humanizado e a excelência no atendimento à saúde pública”, afirmou.

