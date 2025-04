Alerta: Sobe para três o número de mortes causadas pela Dengue em São Carlos

Compartilhar no facebook

Os números das arboviroses em 2025 seguem preocupando as autoridades de saúde. Até o momento, já foram registradas 13.099 notificações de Dengue, das quais 8.689 foram confirmadas como casos positivos — um aumento de 2.330 novos casos em relação ao último boletim. Todos os casos confirmados são autóctones, ou seja, foram contraídos dentro do próprio município. Outros 2.499 casos foram descartados e 1.911 ainda aguardam o resultado dos exames.

Em relação à gravidade, 15 pessoas estão internadas em enfermarias e 3 em unidades de terapia intensiva (UTIs). Oito óbitos estão sob investigação, um foi descartado e três já foram confirmados como decorrentes da doença.

Além da Dengue, outras arboviroses também registraram ocorrências em 2025. Para Chikungunya, foram contabilizadas 133 notificações, com 126 casos descartados, dois casos positivos (sendo um importado) e cinco aguardando resultado. Já a Zika teve 105 notificações, mas todos os casos foram descartados. Quanto à Febre Amarela, houve uma notificação com óbito confirmado. Não há exames pendentes em humanos, apenas a análise de um macaco encontrado morto na mata do Parque Santa Marta.

Com isso, o ano de 2025 já registra quatro óbitos confirmados por arboviroses: três por Dengue e um por Febre Amarela.

Balanço de 2024

Em comparação, o ano de 2024 terminou com 30.312 notificações para Dengue, sendo 16.241 casos confirmados (15.506 autóctones e 735 importados). Foram também seis óbitos confirmados em decorrência da doença.

Para Chikungunya, foram 338 notificações, com quatro casos positivos (três autóctones e um importado). Já a Zika teve 178 notificações, todas descartadas. A Febre Amarela registrou três notificações, todas descartadas.

