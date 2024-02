Santa Casa realiza captação de órgãos de dois homens nesta quinta-feira (29)

Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou a captação de órgãos de dois homens nesta quinta-feira (29/02). Ao todo, foram captados pulmões, fígado, rins e córneas e ao menos 7 pessoas devem ser beneficiadas.

O primeiro procedimento ocorreu durante a madrugada, com a captação de fígado de um homem de 45 anos. A segunda durante a manhã, com pulmão, fígado, rins e córneas de um homem de 53 anos.

Ambos tiveram a morte encefálica constatada na quarta (28/02) e as famílias autorizaram o procedimento.

A captação dos órgãos foi realizada por quatro equipes: pulmões pelo hospital InCor de São Paulo, fígado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, rins pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e córneas pela equipe da Santa Casa.

O procedimento contou ainda com o apoio da Comissão Interna Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa de São Carlos.

A enfermeira da CIHDOTT, Rosângela Souza, explicou que essa foi a primeira vez que ocorreram duas captações de órgãos no mesmo dia na Santa Casa.

“É a primeira vez que a gente faz duas captações no mesmo dia. Foi um procedimento bastante corrido pelas equipes. Muitas pessoas, muitos membros das equipes tiveram que se mobilizar para que isso acontecesse Nós tivemos dois pacientes em morte encefálica e no mesmo período que foi fechado o diagnóstico, foi realizada uma conversa com as famílias, ambas aceitaram e a gente seguiu a ordem de autorização. Nós fizemos uma cirurgia, que começou as 2h e terminou às 7h aproximadamente. Às 7h30 já começou a outra do segundo paciente e a gente terminou durante o período da tarde. Então, foi uma mobilização de muitas pessoas aqui, acompanhando esse processo desde a madrugada até o fim da cirurgia do segundo doador”, explicou Rosângela.

Ainda segundo a enfermeira, a captação de córneas foi realizada pela equipe da CIHDOTT da Santa Casa de São Carlos. Os órgãos serão enviados para Ribeirão Preto.

“Nós fizemos essa captação de córneas, é a segunda vez que eu e o meu companheiro Thiago fazemos essa captação, porque nós fizemos um curso, no final de novembro do ano passado, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Nós fizemos a prática e estamos habilitados a estar retirando as córneas. Mas a Santa Casa de São Carlos já vem há um tempo fazendo esse tipo de procedimento. Agora nós entramos para aumentar essa equipe e conseguir aumentar esse número de doações e melhorar muito para os pacientes que aguardam córneas, cerca de aproximadamente 20 mil pessoas que estão na fila esperando. Isso é muito importante, vai ser um avanço muito grande e a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas”, complementou.

FILA POR TRANSPLANTE NO BRASIL

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde divulgados nesta quinta, 69.554 pessoas aguardam por transplante no Brasil.

Em 2024, já foram realizados 3.412 transplantes no país. Doe órgãos! Salve vidas!

Da assessoria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também