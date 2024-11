Santa Casa e Samu realizam treinamento conjunto para reforçar o combate ao AVC

Treinamento foi realizado na Santa Casa - Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou nesta sexta-feira (22) um treinamento voltado para os profissionais da saúde do hospital e para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) , com o objetivo de fortalecer o fluxo de atendimento aos casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) na cidade. O evento contou com uma palestra do Dr. Vitor Pugliesi, neurologista e coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa, e com a participação do coordenador do Serviço de Urgência e Emergência (SMU), José Anderson.

Durante o treinamento, foi destacado o impacto do AVC como um problema de saúde pública e a importância da agilidade no atendimento. "O AVC é uma doença que afeta uma em cada quatro pessoas no Brasil e mais de 80% dos casos resultam em sequelas. Por isso, o tempo de resposta é crucial. Quanto mais rápido o paciente chega à Santa Casa, maior a chance de minimizar as sequelas. Esse evento foi essencial para reforçarmos a importância do atendimento pré-hospitalar e fortalecermos nossa parceria com o Samu", ressaltou Dr. Vitor Pugliesi.

O neurologista também explicou sobre o projeto Cidade Angels, uma iniciativa que pode tornar São Carlos a sétima cidade no mundo a receber o título. “Esse projeto busca estruturar toda a cidade no combate ao AVC, desde a educação de crianças sobre os sinais da doença até o fortalecimento do atendimento pré-hospitalar e pós-alta. É um esforço coletivo que envolve a Santa Casa, o Samu e o município, e estamos confiantes de que São Carlos alcançará esse reconhecimento até 2025”, afirmou.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, a integração entre os serviços é essencial para garantir a excelência do atendimento. “Esse treinamento reflete nosso compromisso em oferecer o melhor cuidado à população. A parceria com o Samu é fundamental para salvar vidas e reforçar o combate ao AVC em São Carlos. Juntos, estamos construindo uma rede de atendimento cada vez mais eficiente”, declarou.

Leia Também