Santa Casa de São Carlos realiza a 7ª captação de órgãos de 2024 -

A Santa Casa de São Carlos realizou no domingo (30/06) a captação de fígado, rins e ossos de uma mulher de 58 anos. Ao menos três pessoas devem ser beneficiadas com os órgãos. Em 2024, já foram realizadas sete captações.

Após a morte encefálica da paciente ser constatada no sábado (29), a família autorizou o procedimento. A captação do fígado foi realizada por uma equipe especializada da Santa Casa de São José dos Campos. Os rins e ossos foram captados por profissionais do Hospital das Clínicas, de Ribeirão Preto e Marília, respectivamente.

O procedimento contou ainda com o apoio da Comissão Interna Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa de São Carlos.

O enfermeiro da CIHDOTT, Tiago Clezer, explicou que, após a morte encefálica da paciente ser constatada e a família autorizar a doação, começa o processo de contato com a Organização de Procura de Órgãos (OPO) de Ribeirão Preto. São realizados alguns exames para decidir quais órgãos podem ser doados de acordo com o quadro clínico. Após a decisão, inicia-se a organização para agendar a cirurgia, o que ocorre em até seis horas, do agendamento até a remoção dos órgãos.

“É uma oportunidade da vida continuar para outras pessoas. É preciso que você fale para sua família em vida e que avise que quer ser um doador, porque quem vai autorizar são os familiares”, disse.

FILA POR TRANSPLANTE NO BRASIL

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (01/07), 72.623 pessoas aguardam por transplante no Brasil.

Em 2024, já foram realizados 12.379 transplantes no país. Doe órgãos! Salve vidas!

