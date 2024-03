Santa Casa cancela cirurgias devido a problemas no sistema de ar-condicionado

Centro Cirurgico -

A Santa Casa de São Carlos cancelou cirurgias eletivas que deveriam ser realizadas nos últimos dias devido a problemas no sistema de ar-condicionado.

Um paciente que não quis ter o nome revelado e que aguardava por uma operação ortopédica há cinco anos entrou em contato com o São Carlos Agora reclamando da situação. “Um paciente já estava no centro cirúrgico teve a cirurgia cancelada por conta do ar-condicionado estar quebrado e o calor de 40 graus na sala. Estou mandando pra vocês poderem conferir isso. Meu esposo ia operar, hoje, mas cancelaram a cirurgia, que há 5 anos ele estava esperando”, disse a esposa do paciente.

Importante ressaltar que o correto funcionamento do ar-condicionado em centros cirúrgicos é de suma importância, pois além de levar conforto ao paciente, evita a proliferação de bactérias que causam infecções.

Em nota a Santa Casa informou que normas de segurança preconizam que a temperatura das salas estejam entre 18 e 22 graus, por isso as salas precisaram ser fechadas, que uma empresa já está realizando a manutenção no sistema de ar-condicionado e que todas cirurgias eletivas canceladas serão remarcadas.

Confira a nota na integra

A Santa Casa de São Carlos informa que o sistema de climatização do Centro Cirúrgico necessitou de manutenção corretiva não programada durante o final de semana. A falha no equipamento acarretou a elevação temperatura de algumas salas cirúrgicas.

Como as normas de segurança preconizam que a temperatura das salas estejam entre 18 e 22 graus, algumas salas cirúrgicas foram fechadas afim de manter a temperatura adequada nas salas remanescentes, portanto houve a necessidade de cancelar cirurgias eletivas para manter a segurança dos pacientes que foram operados nas salas ativas. A empresa especializada no reparo do sistema de climatização já foi acionada e a manutenção está sendo efetuada. Todas as cirurgias canceladas serão remarcadas.

