Roselei comemora liberação de R$ 300 mil para reforma da UBS do Santa Felícia

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos comunicou o vereador Roselei Françoso (REDE) nesta sexta-feira (28) sobre a liberação de emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para a reforma da Unidade Básica de Saúde do Santa Felícia.

A emenda foi destinada pelo deputado federal Luiz Flávio Gomes (PSB) por intermédio do vereador Roselei, que esteve em Brasília e trabalhou pela liberação. De acordo com a Secretaria de Saúde, o recurso, liberado pelo Ministério da Saúde, já está disponível na Prefeitura.

“Essa é uma UBS que atende 60 mil pessoas e seu espaço está inadequado, com salas mal distribuídas”, lembra Roselei. Segundo ele, de acordo com o que apurou, a reforma ideal custará R$ 1 milhão. “Com os R$ 300 mil do deputado Luiz Flávio Gomes a Prefeitura ganha um apoio importante”, destaca.

De acordo com o vereador, outros deputados foram contactados e também podem contribuir. “Além disso, a Prefeitura pode alocar recursos próprios para iniciar essa reforma e ampliação”, destaca.

A unidade de saúde do Santa Felícia recebeu a vistoria dos auditores do Tribunal de Contas do Estado, que fizeram uma série de notificações sobre as inadequações. “Tenho limitações enquanto vereador, mas dentro das nossas atribuições procuramos colaborar”, ressalta.

Para Roselei, além dos problemas com o prédio, a UBS, assim como outras unidades de saúde do município, sofre com falta de médicos, farmacêuticos e outros profissionais. “A Administração Municipal precisa apresentar soluções para os problemas, não pode lamentar as dificuldades ou limitações apenas”, salienta.

