Reforma da UBS do Cidade Aracy será entregue no próximo domingo

UBS Cidade Aracy -

A reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Cidade Aracy já está sendo finalizada e no próximo domingo (14/04), a partir das 10h, será entregue aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da região do grande Cidade Aracy e bairros adjacentes.

A UBS foi ampliada com novas salas para os atendimentos multidisciplinar, ginecológicos e odontológicos e de espera para melhor atendimento à população. Já a farmácia foi toda reformada e reestruturada e as redes lógica, elétrica e hidráulica passaram por manutenção, além da pintura interna e externa do prédio. Para reformar a UBS do Cidade Aracy a Prefeitura de São Carlos investiu R$ 573.249,00.

A UBS Aracy dispõe de cinco médicos clínicos gerais, dois ginecologistas, um pediatra, equipe multiprofissional e três profissionais de odontologia que, somados, são responsáveis por realizar cerca de 300 atendimentos por dia.

Esta é a quinta unidade de saúde reformada pela atual administração. Já foram entregues a reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Santa Felícia e Vila Isabel, a Unidade de Saúde da Família (USF) do São Carlos VIII e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy, um investimento até o momento de aproximadamente R$ 3 milhões.

As Unidades de Saúde da Família (USF’s) do Presidente Collor e do Cidade Aracy – Equipe I e II, um investimento de R$ 834.864,68 com recursos do próprio município e de emendas parlamentares destinadas pelo vereador Paraná Filho, também passam por reformas e serão entregues nos próximos dias.

