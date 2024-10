Projeto de Iniciação Científica avalia desempenho cognitivo de pacientes no Ambulatório de Gerontologia do HU-UFSCar

Alice Sena (centro) desenvolveu a pesquisa analisando uma amostra de 92 pacientes (Foto: HU-UFSCar) -

Um projeto de pesquisa, desenvolvido por bolsista do Programa de Iniciação Científica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (PIC-Ebserh) no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), recebeu a menção honrosa no II Congresso de Iniciação Científica do Hospital. O trabalho "Fatores relacionados ao baixo desempenho cognitivo da pessoa idosa em seguimento ambulatorial", foi desenvolvido no Ambulatório de Gerontologia do HU pela estudante de Gerontologia da UFSCar Alice Sena, bolsista do PIC, sob supervisão de Alina Gratão, docente do Departamento de Gerontologia da Universidade.

O Ambulatório, coordenado por Gratão, recebe pacientes encaminhados pela rede básica de saúde, com perfil de idade avançada, acima de 80 anos. Para a professora, a pesquisa desenvolvida pela estudante contribuiu para entender os fatores que se relacionam ao baixo desempenho cognitivo da pessoa idosa atendida no espaço. A equipe do ambulatório percebeu que, nos instrumentos de avaliação usados nestes casos, os pacientes que chegam ao serviço apresentam um baixo desempenho cognitivo. A partir daí, as pesquisadoras avaliaram quais são os fatores que influenciam nesta realidade e foram levantados itens como a idade avançada e o nível elevado de dependência - para locomoção e atividades diárias, por exemplo. Foi avaliada uma amostra de 92 pacientes no período da pesquisa.

De acordo com a graduanda e a professora, a partir destes estudos é possível propor, com embasamento científico, formas de intervenção para ajudar a melhorar ou evitar a piora do desempenho cognitivo desses pacientes, como desafios e atividades que ajudem na estimulação cognitiva. "Foi considerado o perfil do paciente que chega ao ambulatório, mas esses resultados também podem ser exemplos para outros serviços, em outras localidades que possam se espelhar nessas propostas de intervenção", afirmaram.

Aline Gratão explicou que a menção honrosa para esta pesquisa é de grande importância para a equipe, que se sente estimulada a desenvolver trabalhos em benefício da sociedade. "Isso nos fortalece, ficamos felizes e gratos por este reconhecimento pelo esforço, responsabilidade e comprometimento", resumiu. Para Alice Sena, este tipo de trabalho é de grande importância para o público, já que dá subsídios científicos para planejar e intervir de forma a melhorar a qualidade de vida dos pacientes quem chegam ao serviço. "Tive a honra de receber menção honrosa na apresentação final do projeto e isso é de grande relevância para mim, pois é uma demonstração de esforço pessoal e profissional, mas também para a Gerontologia e o Ambulatório, que entrega um trabalho de qualidade para a pessoa idosa atendida no serviço", concluiu a graduanda.

