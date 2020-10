Programa da UFSCar oferece assistência para idosos que sofreram quedas acidentais

Crédito: Divulgação

O Programa Multidimensional e Assistencial de Gestão para Idosos Caidores (Magic) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) tem por objetivo acompanhar os idosos que sofreram quedas acidentais com o intuito de reduzir os fatores de risco dessas ocorrências. A iniciativa é do grupo de pesquisa "Abordagem funcional e multifuncional em Gerontologia", coordenado pelas professoras Juliana Hotta Ansai e Karina Gramani Say, do Departamento de Gerontologia (DGero), em colaboração com os professores Larissa Costa Riani e Paulo Giusti Rossi, do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da Universidade.

O Programa vai oferecer aos participantes avaliações, intervenções de atividades físicas e cognitivas para melhora da mobilidade, coordenação, força muscular, equilíbrio, atenção e memória, além de uma gestão de casos individuais, com foco na redução dos fatores de risco para quedas. As atividades serão desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia (PPGGero) da UFSCar, e tem como colaboradores Maria Joana Duarte Caetano, educadora física e pesquisadora; Herick Moralles, docente do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar; e parceria internacional com o pesquisador e professor Stephen Lord (Austrália).

Todas as ações ofertadas pelo Magic são gratuitas e serão realizadas em dois encontros semanais, com duração média de 45 minutos, durante 16 semanas. As avaliações serão feitas no domicílio dos participantes, com todas as medidas de segurança necessárias em virtude da pandemia da Covid-19. Se o distanciamento social permanecer, as intervenções serão realizadas por vídeo e, caso as autoridades sanitárias liberem as ações em grupo, as atividades físicas e cognitivas serão praticadas em dois centros comunitários de São Carlos. Todos os voluntários serão avaliados antes do início das atividades e após o término do Programa. Espera-se, como benefícios para os participantes, uma melhora na resistência física e preparação de como lidar com a ameaça das quedas.

Para realizar o Programa estão convidados voluntários idosos, a partir de 60 anos, que tenham sofrido queda nos últimos 12 meses. Os participantes serão avaliados de forma individual, antes e depois do período das intervenções. Além disso, durante as 16 semanas do Magic, os voluntários serão assistidos por profissionais para garantirem o seu bem-estar e segurança. A expectativa do Programa é propiciar benefícios para os participantes, além de melhora na resistência física e preparação para lidar com a ameaça de quedas.

Os interessados em participar do Programa devem preencher um formulário online (https://bit.ly/354eMNF) ou entrar em contato com os pesquisadores pelo e-mail programamagic@ufscar.br ou pelo WhatsApp (16) 99729-9855. Após a manifestação de interesse, basta aguardar o contato da equipe do Programa, que explicará as próximas etapas. Outras informações sobre o Magic e o contato com a equipe também estão disponíveis pelo Facebook (https://bit.ly/3k6udeu) e Instagram (instagram.com/programamagic).

