Primeira suspeita de coronavírus em São Carlos foi descartada para doença

Crédito: Divulgação

O homem de 36 anos, de São Carlos, que procurou atendimento no município de Guarulhos no último dia 26 de fevereiro, quando também foi feita a notificação e coletada amostra para exame, não teve a doença.

O Instituto Adolfo Lutz de São Paulo encaminhou o resultado do exame para a Vigilância Epidemiológica de São Carlos que informa a população que o mesmo deu negativo para o novo Coronavírus.

A notificação foi realizada já que o paciente apresentava coriza e febre e tinha retornado no dia 22 de fevereiro da Itália.

A Vigilância aguarda o resultado de outros dois exames: um jovem de 23 anos que retornou da França e procurou atendimento na rede particular com febre, dor de garganta e tosse e de uma mulher de 45 anos, de São Carlos, que retornou de um tour na Europa no último dia 18 de fevereiro. Ela apresenta febre, tosse produtiva, dor de garganta e congestão nasal.

As duas pessoas suspeitas continuam em isolamento domiciliar, porém passam bem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também