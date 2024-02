Prefeitura realiza mutirão de cirugias de catarata utilizando recursos próprios

Cirurgia de Catarata -

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Santa Casa de São Carlos, promove nesta quinta e na sexta-feira (15 e 16/02) um mutirão para a realização de 100 cirurgias eletivas de catarata, que serão divididas em dois dias, sendo 50 na quinta-feira e mais 50 na sexta-feira.

Os 100 pacientes que foram chamados já passaram por exames pré-operatórios e estavam cadastrados em lista de espera por ordem cronológica. Os procedimentos serão feitos na Santa Casa de São Carlos, com recursos do próprio município, beneficiando 100 pacientes que realizarão as cirurgias sem nenhum custo.

Liz Cadamuro, diretora do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação, lembra que além do mutirão são realizadas cirurgias mensalmente. “Essa é uma ação da Prefeitura, com a previsão de outros mutirões nos próximos meses. Além da iniciativa do mutirão, a Secretaria de Saúde realiza regularmente 50 cirurgias de catarata por mês e ações como essa do mutirão, tem como objetivo dar maior celeridade no atendimento aos pacientes do SUS.

A secretária de Saúde, Jôra Porfírio, comenta sobre a importância de voltar a enxergar com nitidez e de amortizar a fila de espera por essa cirurgia. “Com a cirurgia o paciente volta a enxergar com nitidez, vendo as cores mais vivas e imagens sem borrões, distinguindo melhor os contornos, as cores e as formas das coisas, além de trazer inúmeras vantagens sociais, psicológicas e emocionais. Esperamos fazer mais mutirões como esse, pelo menos um a cada semestre, contribuindo para diminuir a lista de espera, beneficiando uma quantidade expressiva de munícipes que aguardam pela realização desse procedimento”, finaliza a secretária.

É importante que aquelas pessoas que aguardam pela convocação de cirurgias eletivas das mais diversas especialidades e estão com o telefone desatualizado entrem em contato com a própria Secretaria Municipal de Saúde a fim de manter seu cadastro em dia, seja por meio do telefone 3362-1350 ou presencialmente na avenida São Carlos, 947, no Centro.

