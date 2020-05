Prefeitura inicia vacinação contra a gripe nos assentamentos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio de uma ação conjunta entre as secretarias de Saúde e de Cidadania e Assistência Social, com apoio dos docentes e alunos do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), aplicou na última quarta-feira (20/05), a vacina contra a gripe nos moradores dos assentamentos Santa Helena e Capão das Antas.

Profissionais da Saúde, da Assistência Social e da UFSCar, também realizaram um trabalho de orientação sobre a prevenção necessária para conter a disseminação do novo coronavírus, doença que já matou 4 pessoas em São Carlos.

Foram aplicadas 100 doses da vacina contra a gripe, 50 em cada assentamento. Nos próximos dias a equipe vai realizar a ação de orientação e imunização no assentamento Nova São Carlos.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe continua até o dia 5 de junho. Na primeira etapa tiveram prioridade de vacinação idosos e trabalhadores da saúde. A segunda etapa ampliou o público para pacientes com doenças crônicas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo. Na terceira etapa estão sendo vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos incompletos, pessoas com deficiência, gestante, puérperas até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas. Em São Carlos já foram aplicadas 64.253 mil doses da vacina contra a gripe, uma cobertura vacinal de 74,84%.

Participaram da ação nos assentamentos os seguintes profissionais: Aline Okido, Diene Monique Carlos Antonio Perez Ferrari Neto, Thamires Lameira Maraz, Amanda Lélis Angotti Azevedo e Suzana Maria Nery Carraschi.

