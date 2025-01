Prefeitura aumenta oferta de exames de ultrassom no ambulatório materno infantil

Mulher realiza exame no ambulatório -

Para atender a demanda reprimida de exames de ultrassonografia, a Secretaria de Saúde, por determinação do Prefeito Netto Donato, ampliou o atendimento no Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes”. Desde o início dessa semana, além do atendimento referenciado especializado na atenção e assistência durante o pré-natal de gestantes, recém nascidos e puérperas, a unidade passou a realizar exames de ultrassom de mama e transvaginal em mulheres não grávidas.

Nesta quinta-feira (23/01), o prefeito Netto Donato juntamente com o secretário de Saúde, Leandro Pilha e o adjunto da pasta, Wander Bonelli, visitou o Ambulatório para acompanhar as mudanças e os atendimentos referenciados. “A pedido do prefeito, reunimos a equipe e neste primeiro momento viabilizamos o aumento dos exames da saúde da mulher porque é a nossa maior demanda, porém vamos contratar mais médicos e equipamentos para realizarmos mutirões aos finais de semana. A intenção do prefeito é de zerar essa fila em 100 dias”, revelou o secretário de Saúde, Leandro Pilha.

O secretário falou, ainda, porque escolheu o Ambulatório Materno Infantil para a realização desses procedimentos. “É um ambiente acolhedor, humanizado, bem equipado e voltado para o atendimento da saúde da mulher e da criança, sem dúvida uma unidade com alto padrão e referência nesse tipo atendimento. A saúde feminina requer atenção contínua e cuidados preventivos para garantir qualidade de vida e bem-estar”.



Vanessa Tomaze, supervisora do Ambulatório Materno Infantil, explica como é feito o atendimento na unidade. “Hoje nós atendemos gestantes com hipertensão arterial, diabetes gestacional controlada com dieta, obesidade grau 2, anemia materna leve e infecção do trato urinário e ofertamos ultrassom morfológico e obstétrico e a partir dessa semana, ampliamos esse atendimento e passamos a ofertar também ultrassom de mama e transvaginal para mulheres não grávidas e de qualquer idade”.

“A realização desses exames periódicos é essencial para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que, quando detectadas tardiamente, trazem consequências graves à saúde da mulher. Assim, esses procedimentos são ferramentas indispensáveis no cuidado integral da saúde feminina”, disse o prefeito Netto Donato, enfatizando que a Prefeitura tem como meta cuidar cada vez melhor da população na área de saúde.



Com o aumento na oferta desses exames referentes a saúde da mulher, serão realizados mais 500 por mês para diminuir a fila de espera para esse procedimento, hoje de aproximadamente 5 mil pedidos. A Secretaria de Saúde também realiza ultrassom no Centro Municipal de Especialidades, 360/mês e via contratualização com a Santa Casa, Hospital Universitário e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), outros 850 mensalmente. Nesses locais são realizados ultrassom abdômen superior, abdômen total, vias urinárias, próstata, pélvico abdominal, parede abdominal, inguinal, bolsa escrotal e de tireoide). Com o aumento da oferta serão realizados mais de 1.700 exames a cada 30 dias.



Todos os pacientes estão sendo avisados por telefone sobre a data, local e horário do exame. Os agendamentos e avisos estão sendo efetuados pelas próprias unidades básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família (USF’s), que também gerenciam a documentação e orientam os pacientes quanto ao preparo para a realização do procedimento.



O Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes” está localizado na Avenida São Carlos, 947, no centro.

