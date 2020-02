Prefeitura atualiza informações e homem de 36 é suspeito de estar com coronavírus em São Carlos

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa que após ter acesso a divulgação da lista de municípios com casos suspeitos de COVID-19, divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde no início da noite desta sexta-feira (28/02) e onde o município de São Carlos foi incluído com 1 caso suspeito da doença, solicitou esclarecimentos ao Grupo de Vigilância Epidemiológica - GVE XII, Araraquara, e também ao Governo do Estado de São Paulo e Ministério da Saúde.

A prefeitura recebeu do GVE XII informações preliminares que trata-se de um homem, 36 anos, que se enquadra nos critérios de definição de caso suspeito, com viagem recente a Itália e que foi notificado pelo município de Guarulhos - SP.



A Vigilância Epidemiológica informa que após o recebimento da ficha de notificação do paciente, a irá adotar

todas as medidas de investigação do caso suspeito e possíveis comunicantes.

