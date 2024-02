Preeitura de São Carlos disponibiliza óculos de grau gratuitamente à população

Óculos de grau - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o SUS (Sistema Único de Saúde), disponibiliza um programa totalmente gratuito para distribuição de óculos de grau, com o objetivo de garantir o acesso à saúde visual e melhorar a qualidade de vida das pessoas que necessitam de lentes para fazer a correção.

A visão é um dos sentidos mais essenciais para a experiência humana. Ela nos conecta ao mundo ao nosso redor, permitindo-nos apreciar a beleza, compreender informações e realizar uma ampla gama de atividades.

O programa é destinado a todas as pessoas que necessitam de correção visual e possuem uma receita médica emitida por um oftalmologista vinculado ao SUS. Em 2023 foram distribuídos gratuitamente mais de 200 óculos para a população.

Liz Cadamuro, diretora de Departamento de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde explica o procedimento. “O paciente inicia o atendimento na UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência, onde é encaminhado para um oftalmologista que pode ser do CEME (Centro Municipal de Especialidades), AME (Ambulatório Médico Especializado) ou do HU (Hospital Universitário), o médico realizará todos os exames para um diagnóstico correto, caso precise de alguma intervenção cirúrgica o paciente é encaminhado para o procedimento, se houver a necessidade de óculos, o médico fornecerá uma receita com todas as informações necessárias. A partir daí basta o paciente levar diretamente a receita na Secretaria de Saúde, onde é encaminhado para a ótica conveniada para a escolha da armação e para realizar todas as medições para a confecção das lentes”, explica a diretora.

Esse programa é destinado a quem precisa, sem discriminação socioeconômica ou de faixa etária, livre para todas as pessoas, mas especialmente para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, garantindo dessa forma o acesso à saúde ocular e a correção visual para todos.

