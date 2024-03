Pesquisa na UFSCar recruta voluntários com dor, artrose, osteoartrite no quadril

SIGA O SCA NO

O Laboratório de Pesquisa em Reumatologia e Reabilitação da mão (LAPREM) e o Laboratório Avaliação e Intervenção em Ortopedia e Traumatologia (LAIOT) da UFSCar, buscam voluntários com dor e diagnóstico médico de Artrose/Osteoartrite de Quadril, que queiram participar de uma pesquisa.



A osteoartrite de quadril, popularmente conhecida como Artrose ou desgaste do quadril, pode afetar mulheres e homens, principalmente a partir dos 40 anos.

A dor envolve a articulação do quadril/coxofemoral podendo gerar um desconforto até na região da virilha, causando dificuldades para sentar e levantar, cruzar as pernas, subir e descer escadas e ficar sentado por longos períodos.



Desta forma, quem aceitar participar dessa pesquisa recebera avaliação da marcha/caminhada, de algumas atividades funcionais e avaliação da força dos músculos que envolvem a articulação do Quadril.

Ao final do estudo, os voluntários irão receber um laudo das avaliações realizadas e orientações fisioterapeuticas.

Para participarem do estudo estão convidados:

- Pessoas acima dos 40 anos que tenham DOR e diagnóstico médico de Artrose/ Osteoartrite de Quadril;

-Não ter feito cirurgia em alguma das pernas ou coluna

- Não ter tido algum AVC



Local das avaliações serão na UFSCar nos Laboratórios LAIOT/ e LaPReM, localizados na área Norte, no Departamento de Fisioterapia (UFSCar)

Mais informações falar com Cristiane (16) 98138-2791 (WhatsApp), ou pelo

e-mail: cristianemelofisio19@gmail.com

Responsáveis: Doutoranda Cristiane Melo, Profa. Dra. Paula Serrão (orientadora), Prof. Dr. Luiz Fernando Selistre

CAAE:08630819.5.0000.5504

Leia Também