Pesquisa feita em São Carlos avalia a interação entre profissionais da Saúde e usuários de cadeira de rodas

Muitas pessoas dependem de cadeira de rodas para se locomover e o equipamento deve atender as necessidades específicas do seu usuário. Assim, o ideal é que o fornecimento da cadeira de rodas seja acompanhado por profissional capacitado. Nesse contexto, uma pesquisa realizada em São Carlos pretende identificar o perfil de atuação desses profissionais da Saúde e sua interação com os usuários de cadeira de rodas.

O estudo é desenvolvido pelo mestrando Ramon Guedes de Camargo, no âmbito do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP). A pesquisa é orientada por José Marques Novo Júnior, docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e coordenador do Laboratório de Inovação e Empreendedorismo em Tecnologia Assistiva, Esporte e Saúde (Lietec) da Instituição, que é parceiro da pesquisa.

De acordo com os pesquisadores, o trabalho tem por objetivo identificar os principais problemas na interação entre profissionais e usuários de cadeira de rodas e oferecer soluções práticas que possam ser implementadas no cenário da oferta do equipamento no Brasil.

Para desenvolver o estudo estão sendo recrutados voluntários que deverão responder questionários online específicos para usuários de cadeira de rodas (http://bit.ly/pesquisaCRusuarios) e para profissionais da Saúde que prescrevem o uso do equipamento (http://bit.ly/pesquisaCRprofissional). A participação está aberta até o dia 31 de julho.

Mais informações sobre a pesquisa e o contato direto da equipe estão disponíveis no site https://ramonrgcamargo.com.

