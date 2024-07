Pasta com nanopartículas de cálcio e flúor se mostra eficaz contra desmineralização do esmalte dentário

Em artigo publicado no Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, pesquisadores brasileiros apresentaram resultados promissores de um dentifrício suplementado com nanopartículas de cálcio e de flúor no combate à desmineralização do esmalte dentário.

O trabalho envolveu cientistas do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF), da Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Araçatuba, e da Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp). O CDMF é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da FAPESP sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

O objetivo do grupo foi avaliar in vitro o efeito de pastas de dente suplementadas com β-glicerofosfato de cálcio (β-CaGP) e fluoreto (F) – em diferentes concentrações – na desmineralização do esmalte. Como modelo foram usados dentes incisivos de bovinos. O material suplementado apresentou desempenho melhor do que as pastas de dente comuns e poderá ser, futuramente, uma formulação importante a ser utilizada por pacientes com risco para cárie dentária.

A desmineralização dentária é um importante problema de saúde e tem como causa principal a má higiene bucal e o consequente acúmulo de placa bacteriana na dentição. Trata-se de um processo progressivo que, se não tratado, pode levar a complicações mais graves, como infecções e perda dos dentes.