Novo aparelho de raio-x entra em operação no CEME

Entrou em operação na manhã nesta segunda-feira (15/01), no Centro Municipal de Especialidades (CEME), um novo aparelho de radiografia digitalizado. A partir de agora serão 8 horas de atendimento diário, ofertando 60 exames/dia, o que representa um incremento de 1.300 exames/mês.

A radiografia é um exame complementar essencial para a prática de serviços de saúde, permitindo a avaliação de fraturas ósseas, do tecido pulmonar, das dimensões cardíacas, das alças intestinais e muitas outras estruturas do corpo humano.

O vice-prefeito Edson Ferraz, o secretário de Governo, Netto Donato e o vereador Bira, juntamente com a secretária de Saúde, Jôra Porfírio, acompanharam o início do atendimento com o novo equipamento.

De acordo com Jôra Porfírio neste momento os pedidos para realização de raio-x chegam a 6 mil exames. “Para zerar essa fila vamos também realizar mutirões aqui no CEME aos finais de semana. Fora os 1.300 exames/mês que o CEME conseguirá realizar e dos mutirões, continuaremos ofertando o exame em outros prestadores, como HU, AME e Santa Casa”, garante a secretária.

Netto Donato, secretário de Governo, explicou que por decisão do prefeito Airton Garcia, esse aparelho também foi locado. “O prefeito determinou e isso foi feito da Vila Prado e o problema foi resolvido. Com a locação, se ocorrer qualquer irregularidade no funcionamento, a empresa é obrigada ceder outro aparelho imediatamente, não prejudicando a população”.

Para o vice-prefeito Edson Ferraz, o novo equipamento digitalizado permite maior agilidade e otimização do acolhimento. “É um aparelho novo, completo, moderno e com alta resolução de imagens que vai atender à necessidade da população e auxiliar também o trabalho dos profissionais da saúde”, garantiu Ferraz.

Por meio desse novo sistema, o médico tem acesso direto à imagem por meio da tela do computador. O exame não precisará ser impresso e dará mais agilidade para a confirmação de um diagnóstico.

