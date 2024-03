Mutirão contra a Dengue será realizado em parte da Vila Prado

Mutirão contra Dengue - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias do Departamento de Vigilância em Saúde, realiza no próximo sábado (23/03), das 9h às 13h, em parte da Vila Prado, um mutirão de limpeza para combate ao mosquito Aedes aegypti. A ação faz parte da 7ª Campanha Regional de Combate à Dengue.

Neste sábado as equipes vão percorrer as ruas Luiz Gama (trecho da Rua Benjamim Constant até Rua Ana Prado); Ana Prado (trecho da Rua Luiz Gama até a Rua Itália); Itália (trecho da Rua Ana Prado até a Rua Benjamin Constant) e Benjamim Constant (trecho da Itália até a Rua Luiz Gama), locais onde foram confirmados 44 casos positivos de dengue e registrados 64 casos suspeitos.

Durante essa semana os Agentes de Combate às Endemias já estão percorrendo as demais vias da Vila Prado, realizando o trabalho de vistoria de imóveis com eliminação de criadouros do mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela.

O ponto de encontro das equipes que vão trabalhar no Mutirão será na Praça da Igreja Santo Antônio. Durante toda a manhã os agentes de combate às endemias vão eliminar os criadouros do mosquito e fazer o recolhimento de inservíveis presentes nos imóveis e também materiais dispostos inadequadamente nas vias públicas e em terrenos baldios abertos com apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e do SAAE.

“A eliminação dos criadouros ainda é a medida mais eficaz para combater o mosquito Aedes aegypti. O método de controle é um velho conhecido da população: não deixar a água acumular em recipientes. É nesse ambiente que o mosquito se multiplica. Cerca de 75% dos criadouros detectados pelos agentes estão dentro das residências”, alerta Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde.

O Departamento de Vigilância em Saúde orienta a população para que realizem o descarte dos materiais inservíveis que acumulam água parada, não acumulem entulhos, para que fechem bem os sacos de lixo, tampem as caixas d’água, limpem calhas e lajes, guardem os brinquedos em local coberto, evitem água parada em pneus e em outros locais e objetos, recebam os agentes de endemias e em casos de febre, dores de cabeça, no corpo e nas articulações, coceira e manchas vermelhas na pele, bebam muito líquido e procurem imediatamente a unidade de Saúde mais próxima da sua residência.

Em 2024 já foram registradas 2.238 notificações para Dengue, com 508 casos positivos, sendo 468 autóctones e 40 importados. Para Chikungunya foram registradas 33 notificações, com 19 casos descartados e 14 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 15 notificações, com 15 casos descartados e para Febre Amarela foram registradas 2 notificações, com 2 casos descartados.

