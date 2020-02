Mulheres terão avaliação gratuita função da musculatura assoalho pélvico

Crédito: Divulgação

O Laboratório de Pesquisa em Saúde da Mulher (Lamu) da Universidade Federal de São Carlos convida mulheres para avaliação gratuita da composição corporal (será realizado o exame de Densitometria por emissão de raios-x de dupla energia - DXA) e da função da musculatura assoalho pélvico.

Para participar as mulheres devem ter idade entre 18 anos e 49 anos.

Interessadas podem entrar em contato com a pesquisadora responsável, Doutoranda Ana Jéssica Sousa, pelos telefones (85) 99966-1572 (WhatsApp) / (16) 3351-9577 (Telefone) ou pelos e-mails mulhercomposicaocorporal@gmail.com / anajessica.s.sousa@gmail.com. O contato também poderá ser feito pela página do Lamu no Facebook (facebook.com/fisioterapiamap).

