Mortalidade infantil: entre 25 municípios, São Carlos é o segundo melhor colocado

São Carlos é o segundo melhor colocado em questão de mortalidade infantil - Crédito: Marcelo Casal/Agência Brasil

Recentemente o caso da bebê que morreu logo após o nascimento em Araraquara levantou questionamentos sobre como anda o atendimento médico às mães e bebês em fase gestacional em São Carlos.

O operador de máquinas Gilmário de Jesus Araújo, pai da criança que faleceu, atribuiu a responsabilidade a maternidade Gota de Leite, assegurando que houve negligência. Segundo ele, a mulher deu entrada no hospital ainda na quinta-feira de manhã, para o trabalho de parto. Ela foi encaminhada pela unidade de saúde de Américo Brasiliense, contudo, segundo ele, depois de oito horas é que houve a primeira tentativa da médica efetuar o parto normal. Ainda que tenha sido levada para a UTI Neonatal, a bebê não resistiu e veio a falecer. A mãe foi internada em estado grave devido as complicações no parto.

Em nota, Gota de Leite afirmou que “por volta das 20:30h da quinta-feira, foi detectada a presença de sangramento intenso devido a um descolamento de placenta, que é intercorrência gestacional considerada de emergência e imprevisível. Tal intercorrência – frise-se – não está associada à via de parto eleita, quer seja a do parto normal ou a da cesariana”.

SÃO CARLOS BEM COLOCADA

Um relatório sobre mortalidade infantil divulgado recentemente pela USP/São Carlos, UFSCAR/São Carlos e FATEC/Jaú e publicado no site da Fundação SEADE coloca São Carlos em uma situação confortável entre os 25 municípios com população superior a 200 mil habitantes, com exceção das cidades na região metropolitana. A cidade ocupa o segundo lugar no índice. Em cada mil crianças que nasceram no ano de 2017, apenas 7,42 tiveram complicações e morreram.

Araraquara, onde a bebê morreu na última sexta-feira (15), ocupa a 15ª posição . Lá, a cada mil crianças que nasceram no mesmo ano, pelo menos 10,46 morreram.

Secretário Marcos Palermo a comemora a boa colocação de São Carlos no índice. (foto arquivo)

A cidade de Hortolândia, é a primeira no ranking. A Taxa de Mortalidade é de 7,08. O município do Guaruja se apresenta com o maior índice de mortalidade infantil: 18, 92 cada mil crianças.

A rede municipal de saúde em São Carlos oferece todo o acompanhamento pré-natal para a gestante e o bebê. Em 2017, a Prefeitura, em parceria com a Santa Casa inaugurou o Ambulatório Materno-Infantil de Alto Risco. O Ambulatório recebe gestantes de alto risco que são identificadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e por meio de um protocolo referenciado pelo médico do pré-natal, que mostra se a gravidez está fugindo da normalidade. No local passam por uma série de exames e avaliação da vitalidade fetal e função placentária.

“Esse era um dos nossos objetivos. Já estivemos com índices pouco satisfatório durante anos. Isso mostra que estamos no caminho certo, ainda temos que melhorar muito, a saúde de São Carlos ainda não está em um patamar adequado, porém, estamos trabalhando muito para melhorarmos cadê vez mais, principalmente na atenção básica. agradeço toda equipe da saúde por tirar São Carlos dessa lista negra”, disse o secretário municipal de Saúde, Marcos Palermo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também