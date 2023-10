Moradores do CDHU relatam infestação de percevejos e pedem ajuda

Percevejo - Crédito: reprodução/OPAS

Moradores do conjunto habitacional CDHU entraram em contato com a redação do São Carlos Agora para pedir ajuda em relação a infestação de percevejos no local.

O portal recebeu reclamação de um aparamento no bloco 1 do condomínio 1, no entanto, há relatos da aparição dos insetos em outros pontos, inclusive casas próximas. Segundo uma moradora, crianças, idosos e até animais foram picados.

Percevejos de cama são um tipo de inseto que se alimentam de sangue humano, geralmente à noite. As picadas podem causar vários impactos à saúde, principalmente erupções cutâneas e alergia.

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, que informou que uma equipe da zoonoses compareceu no local e constatou que apenas um apartamento havia sido afetado e que os moradores foram orientados como proceder com a limpeza do imóvel e evitar o aparecimento dos insetos.

