Ministério da Saúde não repassa doses e vacinação contra Covid-19 é prejudicada em São Carlos

Mulher recebe vacina - Crédito: divulgação/PMSC

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que durante o DIA D, dia de vacinação contra a Influenza para grupos prioritários e vacina de rotina para adultos e crianças , marcado para este sábado (13/04), das 8h às 14h, nas unidades de saúde, com exceção das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da Vila São José, Cidade Aracy e do Botafogo, não serão aplicadas doses da vacina bivalente, usada para de reforço contra a COVID-19 em adultos, em virtude da falta do imunizante que não está sendo repassado neste momento pelo Ministério da Saúde. A vacina contra a COVID-19 para crianças será aplicada normalmente.

A vacina contra a varicela, com problema de desabastecimento do Estado, também não será aplicada neste sábado (13). O imunizante estará disponível nas unidades de saúde a partir da próxima segunda-feira (15/04), porém o município recebeu poucas doses do imunizante

Leia Também