Ministério da Saúde não envia doses e São Carlos enfrenta falta de vacina contra Covid

A cidade de São Carlos mais uma vez ficou sem estoque de vacinas contra a COVID-19. A última remessa enviada pela Diretoria Regional de Saúde de Araraquara (DRS III), contendo 1.000 doses, chegou em 30 de outubro e já foi totalmente utilizada. Além disso, o Ministério da Saúde ainda não encaminhou novas doses da vacina pediátrica para crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidades.

Conforme orientações do Ministério da Saúde, as pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos, gestantes e puérperas devem receber uma dose da vacina bivalente a cada seis meses, desde que tenham tomado a última dose há mais de seis meses.

Para as crianças entre 6 meses e 5 anos, a recomendação é a aplicação de duas doses da vacina, respeitando o intervalo de quatro semanas entre elas. O imunizante pediátrico foi incluído no Calendário Nacional de Vacinação. Já as crianças com mais de 5 anos que fazem parte de grupos prioritários (como imunocomprometidos, indígenas, quilombolas e outros em situação de vulnerabilidade) devem receber uma dose de reforço.

Segundo Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, as remessas de vacinas têm chegado em quantidades insuficientes:

"Antes recebíamos 10 ou 11 mil doses por remessa; agora, quando chegam, não ultrapassam 1.000 doses. Reforçamos a importância da vacina e pedimos que as pessoas procurem as unidades de saúde para confirmar a disponibilidade. Esperamos que em 2025 a situação se normalize, permitindo que todos recebam as doses de reforço necessárias e evitem novos casos."

O Ministério da Saúde anunciou recentemente a conclusão de um pregão para a compra de 69 milhões de doses. Esse lote tem como objetivo garantir a proteção contra as cepas atualizadas pelos próximos dois anos, com entregas parceladas conforme a adesão da população e as aprovações da Anvisa.

Atualização da COVID-19 em São Carlos

Atualmente, São Carlos registra 5.748 casos confirmados de COVID-19 e 19 óbitos. A Vigilância em Saúde segue monitorando a situação e reforça a importância da vacinação como medida essencial para o controle da pandemia.

