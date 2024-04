Pesquisa da UFSCar oferece avaliação em mulheres com sintomas pós menopausa

Crédito: divulgação

A pesquisa intitulada “Utilização dos extratos padronizados associados de Angelica keiskei e Panax ginseng como estratégia para potencializar os efeitos biológicos induzidos pelo LASER vermelho nos sintomas da pós menopausa”, aprovada pelo comitê de ética da Universidade Federal de São Carlos pelo CAAE 76839123.6.0000.5504, tem como objetivo principal avaliar se os fitoterápicos Angelica keskei e Panax ginseng potencializam os efeitos do LASER vermelho, no tratamento dos sintomas da pós-menopausa

Poderão participar da pesquisa mulheres entre 45 e 60 anos de idade, na pós menopausa, sem fluxo menstrual por no mínimo 12 meses, que apresentem sobrepeso ou obesidade (IMC >25).

Serão excluídas participantes mulheres que receberem terapia hormonal nos últimos 6 meses; menopausa induzida por cirurgia; com hipotireoidismo não tratado; qualquer tipo de câncer, fotossensibilidade, arritmias cardíacas, portadoras de marcapasso, presença de doenças neurológicas, renais, hepáticas ou doença infecciosa.

Como benefícios as participantes receberão os resultados dos exames, tratamento gratuito durante 8 semanas com medicamento fitoterápico (extratos padronizados de Angelica keskei e Panax ginseng), fotobiomodulação com LASER vermelho com aplicação indolor e orientação sobre os sintomas da menopausa

O local da pesquisa será Unidade Saúde Escola da Universidade Federal de São Carlos (USE-UFSCar), localizada na Rodovia Washington Luiz, 235 na cidade de São Carlos, estado de São Paulo.

Pesquisadores responsáveis: Rita Cristina Cotta Alcântara (Doutoranda em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São Carlos-PIPGCF UFSCar/UNESP)

Prof. Dr. Gerson Jhonatan Rodrigues (Professor orientador do Programa de PósGraduação em Ciências Fisiológicas- PIPGCF UFSCar/UNESP)

Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfthAsC6IOxWUNH9AsFuh4Va-Uv7- dTbUKVjeL0iuq1xybGMA/viewform

Contato: rita.cotta@estudante.ufscar.br

