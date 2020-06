IFSC/USP São Carlos faz chamada para tratamento de úlceras vasculares

Crédito: Divulgação

Devido à emergência nacional causada pela pandemia da Covid-19, as instalações onde funcionava a Unidade de Terapia Fotodinâmica (UTF), pertencente à Santa Casa da Misericórdia de São Carlos, e onde se procediam aos tratamentos da fibromialgia, úlceras vasculogênicas e câncer de pele, entre outros, foram cedidas para reforçar as infraestruturas de triagem destinadas ao combate ao novo coronavirus. Por esse motivo, o IFSC/USP, que mantinha nesse local todos os pesquisadores que exerciam suas atividades nos citados tratamentos, tiveram que transferir esses serviços para diversos locais, de forma a que os pacientes não fossem prejudicados.

O IFSC/USP, em parceria com a Clínica Cicatrizze Laserterapia, estão convocando pacientes portadores de úlceras venosas, residentes apenas da cidade de São Carlos, para iniciarem um novo projeto de pesquisa para tratamento de cicatrização de feridas localizadas em membros inferiores, utilizando, para isso, um novo equipamento desenvolvido pelo Grupo de Óptica do Instituto, idealizado pelo cientista, Prof. Vanderlei Bagnato.

Esse novo tratamento, dividido por sessões, utiliza uma combinação de pressão negativa (vácuo) diretamente sobre a úlcera, puxando a circulação sanguínea para o local da lesão, seguindo-se uma estimulação com laser e a aplicação de oxigênio com o intuito de aumentar a circulação, para assim se proceder a uma evolutiva cicatrização.

Os interessados em participar desse projeto deverão entrar em contato com uma clínica localizada na San Lucca Center, na rua 7 de Setembro, 3134, segundo andar, centro. O custo por sessão para cobrir as despesas com o material - gases, etc é de R$ 50,00. O profissional trabalha gratuitamente.

Enfermeira responsável: Elissandra Moreira Zanchin. Apoio na Gestão dos Tratamentos: Antonio Eduardo de Aquino Junior (pesquisador do IFSC/USP). (Telefone para contato: 34123036 – ou pelo celular 997316004).

