Idosa com problema pulmonar é obrigada a ficar em sala com grande quantidade de mofo na UPA Santa Felícia

Crédito: arquivo pessoal

Uma idosa de 75 anos com um problema pulmonar foi ignorada por um médico e encontrou uma sala em estado deplorável ao dar entrada na UPA do Santa Felícia, na última quinta-feira (14). A afirmação é da filha que entrou em contato em contato com o São Carlos Agora.

A paciente, que não teve seu nome divulgado, chegou ao hospital às 9 da manhã com muita falta de ar. Ela foi submetida a exames de sangue e urina, que detectaram uma infecção urinária.

No entanto, a filha da idosa relata que o médico que a atendeu mal deu atenção quando ela tentou falar com ele. "Ele foi super ignorante", disse ela.

Para piorar a situação, a parede da sala onde maca em que a paciente foi colocada estava coberta de mofo uma infiltração. "Ela nem conseguia respirar direito", contou a mulher

A idosa ficou no hospital até as 2 da manhã do dia seguinte. Ela agora está se recuperando em casa.

