HU-UFSCar inaugura brinquedoteca hospitalar para crianças hospitalizadas

HC-UFSCar inaugura brinquedoteca hospitalar - Crédito: divulgação

O Hospital Universitário de São Carlos (HU-UFSCar) vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), celebrou a inauguração de sua brinquedoteca no dia 26 de junho. A iniciativa, liderada pela equipe Multiprofissional, visa proporcionar espaço acolhedor, terapêutico e lúdico para as crianças em tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No local, os pequenos pacientes e suas famílias podem se divertir, socializar e minimizar a ansiedade causada pela hospitalização.

A criação da brinquedoteca hospitalar está prevista na Lei Nº 11.104/2005, que estabelece a obrigatoriedade de instalação em unidades de saúde com atendimento pediátrico em regime de internação. Segundo o superintendente do HU-UFSCar, Fábio Neves, “inauguramos um espaço humanizado em que a criança sinta menos a saída do ambiente doméstico. Agradeço todos os envolvidos nesse projeto, os recursos públicos direcionados, a doação do terceiro setor, e à nossa equipe multiprofissional do hospital, no empenho em adquirir os itens e toda a parte legal que não fazem parte da rotina hospitalar".

Para a professora de terapia ocupacional da UFSCar, e idealizadora do espaço, Regina Helena Vitale, o local é importante para as crianças e também para seus familiares. “As crianças devem criar memórias afetivas do brincar, onde sua principal preocupação na infância deve ser o brincar. Então quando a gente inclui um espaço que permite um tratamento também terapêutico envolvendo brincadeiras, cria-se uma oportunidade de cuidado não só para a criança como também pare seus familiares”, pontua.

A brinquedoteca hospitalar está disponível para todas as crianças internadas no HU-UFSCar. “Temos uma comissão multidisciplinar, chamada comissão do brincar que tem 3 frentes: gerenciamento e organização da brinquedoteca, capacitação para utilização do brincar enquanto recurso terapêutico e atividades de ensino, pesquisa e extensão”, explica Daniel Dahdah, terapeuta ocupacional do HU-UFSCar.

Os recursos utilizados na criação da nova brinquedoteca fazem parte de um projeto de emenda parlamentar proposto pela vereadora Raquel Auxiliadora. “A emenda é da prefeitura municipal, e através do projeto, quebramos a ideia do assistencialismo. Lançamos o edital, o HU concorreu, cumpriu todos os pré-requisitos, foi aprovado e agora estou muito feliz em ser parte desse espaço”, pontua a vereadora durante solenidade de inauguração.

O projeto aprovado recebeu emendas no valor de 88 mil reais. A brinquedoteca conta com espaços e itens para crianças de todas as fases, desde bebê. O local possui brinquedos, aparelhos eletrônicos e material para atividades artísticas.

Além da emenda parlamentar, o espaço foi finalizado com tapetes que garantem a segurança do brincar, doados pela Maçonaria Estrela da Manhã, na cerimônia de inauguração representado pelo presidente Rubens Paschoal.

A brinquedoteca hospitalar está localizada na Enfermaria Pediátrica e representa melhoria no atendimento pediátrico do HU-UFSCar, com equipe multiprofissional e tutores que garantem a segurança e orientam os pequenos pacientes.

Por meio do brincar, as crianças podem expressar suas emoções, desenvolver habilidades motoras, cognitivas e sociais, bem como de aprender sobre saúde e cuidados pessoais de forma lúdica e divertida.

Da assessoria

