Hospital Universitário (HU) da UFSCar inaugura 10 leitos de UTI nesta sexta-feira (15)

O Hospital Universitário Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), vinculado à Rede Ebserh [Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares], inaugura, nesta sexta-feira, 15 de maio, dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para tratamento de pacientes com Covid-19. A nova UTI conta com dois leitos de isolamento dos dez disponíveis. Há também um posto central com área para prescrição médica e sala de serviço; área para acolhimento de familiares (recepção); farmácia satélite; sanitários/vestiários com área de paramentação e higienização das mãos; além de copa e salas administrativas para apoio logístico.

Foram investidos R$ 7,5 milhões pela Ebserh, por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), gerido pela própria estatal. No mesmo projeto, foi contemplada a construção de um moderno Centro Cirúrgico com cinco salas operatórias e Central de Materiais e Esterilização, ambas em fase de entrega, prevista para o final deste mês. Além disso, a Ebserh promoveu processo seletivo emergencial, que possibilitou, até agora, a contratação de 54 profissionais temporários, que se juntarão aos demais trabalhadores do HU-UFSCar e, com remanejamento de pessoal, possibilitará o atendimento aos pacientes acolhidos na UTI.

Ao novo espaço de terapia intensiva entregue nesta sexta, soma-se também uma área exclusiva com 44 leitos de enfermaria que já havia sido disponibilizada pelo HU para casos leves e moderados de Covid-19. Com a UTI, o atendimento se complementa: "Antes da UTI precisávamos encaminhar os pacientes graves para outras unidades de Saúde, agora conseguiremos atender aqui no Hospital também esses pacientes, contribuindo ainda mais com a cidade e região no combate à pandemia, e elevando a classificação do Hospital como de alta complexidade", afirma Ângela Leal, Superintendente do HU-UFSCar.

Para a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann, a entrega dessa obra representa a continuidade do processo de ampliação do HU-UFSCar. "Nos últimos anos, aumentamos o número de leitos, investimos em ensino, pesquisa e extensão e, em breve, entregaremos o Centro Cirúrgico. Esse é o nosso compromisso com nossa academia da área da Saúde e com a população de São Carlos e região: ampliar a assistência hospitalar, oferecer um serviço de ponta para a melhoria da vida das pessoas e formar profissionais da Saúde bem qualificados", afirma.

