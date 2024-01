Hospital Unimed São Carlos mantém padrão ONA nível 3 de excelência

Equipe de colaboradores da cooperativa que fazem parte da Comissão Interna da ONA - Crédito: divulgação

No último dia 16 de janeiro, o Hospital Unimed São Carlos – Unidade I recebeu a acreditação ONA nível 3 - Acreditado com Excelência. Desde novembro de 2021, o Hospital mantém a categoria mais alta do selo. Essa Acreditação avalia mais de 800 critérios, levando em consideração a segurança do paciente e a gestão integrada dos processos. Existem mais de 6.500 hospitais no Estado de São Paulo, e o Hospital Unidade – I faz parte dos 58 hospitais que possuem essa Acreditação, sendo o único em São Carlos.

Com foco na segurança do paciente e melhoria contínua dos processos, o Hospital passou por avaliação detalhada nos dias 21 e 22 de novembro de 2023, por meio de uma Instituição Acreditadora Credenciada, a Fundação Vanzolini, que conta com uma equipe de avaliadores qualificados habilitada pela Organização Nacional de Acreditação – ONA Integrare. Eles buscaram evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação nas diversas áreas, incluindo a gestão organizacional, a qualidade e a segurança na assistência prestada, bem como ciclos de melhorias e maturidade institucional.

O processo de Acreditação é voluntário, ou seja, feito por escolha da Unimed São Carlos. O selo de Acreditado com Excelência, que é o mais alto da categoria, foi entregue ao Hospital Unimed por liberação do Conselho Técnico Integrado – ONA.

Para Bolívar Soares Mendjoud, presidente da Unimed São Carlos, essa certificação reforça o compromisso da cooperativa em manter o alto padrão de qualidade nos serviços prestados. “É uma honra para a cooperativa ter o único hospital da cidade com esse selo. A Acreditação reafirma a qualidade com que executamos os processos, sempre com foco na segurança do paciente. Obter o ONA 3 e mantê-lo é um desafio, pois é feita uma avaliação minuciosa dos processos executados. Por isso, estamos sempre atentos e focados para prestar o melhor atendimento ao nosso beneficiário.”

O que é o ONA?

A gerente da Qualidade e Processos da Unimed São Carlos, Esmarilda Lopes Felipe, esclarece que a ONA é responsável pelo desenvolvimento e gestão dos padrões brasileiros de qualidade e segurança em saúde. Desde 1999, a ONA trabalha para que as instituições de saúde no Brasil adotem práticas de gestão e assistenciais que levem à melhoria do cuidado para o paciente.

Além de referência nacional, os padrões ONA são reconhecidos no exterior. A ONA é membro da International Society for Quality in Health Care (ISQua), atuando ao lado de instituições que promovem a qualidade da saúde em países como Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá.

“Essa conquista da qualidade dos processos reconhecida não seria possível sem a efetiva participação dos nossos diretores, corpo clínico e multiprofissionais administrativos e de apoio. Agradecemos a confiança e a dedicação de todos, obrigada!”, destaca a gerente.

Da assessoria de imprensa

