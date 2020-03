Hospital notifica mais dois casos suspeitos do novo Coronavírus em São Carlos

Crédito: Divulgação

São Carlos possui 6 notificações até o momento, sendo um caso suspeito de outro município e dois já descartados pelo Instituto Adolfo Lutz

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta sexta-feira (6/3), o recebimento de duas notificações de casos suspeitos para COVID-19. As pessoas foram atendidas em um hospital beneficente da cidade. Trata-se de um jovem de 20 anos, de outro município da região, que manteve contato com uma pessoa que apresentou sintomas do novo Coronavírus e um homem de 27 anos, de São Carlos, com histórico de viagem recente aos Estados Unidos.

As duas pessoas estão em isolamento domiciliar, cada um na sua cidade, e a coleta para exame está sendo encaminhada para o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo.



Essa é a sexta notificação registrada na cidade de casos suspeitos, porém duas já foram descartadas para COVID-19: do jovem de 23 anos que retornou da França e do homem de 36 anos, de São Carlos, que retornou da Itália e procurou atendimento no município de Guarulhos. Lembrando que um dos casos suspeitos é de outro município, porém a notificação foi feita em São Carlos.

A Vigilância Epidemiológica aguarda, ainda, o resultado dos exames de duas mulheres. Uma de 45 anos que retornou de um tour na Europa no último dia 18 de fevereiro e de uma senhora de 77 anos que viajou recentemente para Alemanha, Israel e Egito.

