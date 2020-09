Hapvida adquire Grupo Santa Filomena, em Rio Claro

Bruno Cals, CFO do Sistema Hapvida - Crédito Falcão Junior Em linha com sua estratégia de expansão e consolidação nacional, a companhia Hapvida (HAPV3), do qual o Grupo São Francisco faz parte, fez uma nova aquisição em Rio Claro (SP): o Grupo Santa Filomena, composto pela operadora de saúde Filosanitas, Hospital Santa Filomena, três clínicas médicas e um centro de diagnóstico por imagem. A operação totalizou um investimento de R$ 45 milhões.

A Fitosanitas conta com cerca de 5,5 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Rio Claro, com a carteira majoritariamente de planos coletivos (74%). Já o Hospital Santa Filomena, tradicional na região e fundado em 1937, possui atualmente com 73 leitos, sendo 16 leitos de UTI.

“A aquisição do Grupo Santa Filomena é mais um passo importante na estratégia de crescimento e ganho de market share no estado de São Paulo, ampliando o potencial de crescimento verticalizado na região e reforçando cada vez mais o compromisso com a criação de valor para os acionistas”, afirmou Bruno Cals, diretor superintendente financeiro e de relações com investidores do Sistema Hapvida, em comunicado ao mercado.

Projeto de expansão

Recentemente, a operadora também assinou contrato de arrendamento do Hospital Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto, além de comprar o grupo de saúde Promed (Belo Horizonte), a carteira de clientes da Samedh (Goiânia) e a Plamehg e o Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Anápolis (GO).

Dentre os planos de expansão orgânica no estado de São Paulo estão previstas novas estruturas assistenciais, incluindo três hospitais: em Barretos, Bauru e São Carlos; além de pronto-atendimentos, clínicas e unidades de diagnóstico, todos com inauguração prevista para o 1º semestre de 2021. “Com isso, a Companhia terá uma infraestrutura sólida na região, que permitirá implementar seu modelo de negócio verticalizado, possibilitando o acesso da população local a uma saúde de qualidade”, conclui Cals.

