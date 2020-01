“Hanseníase no atendimento primário do SUS” será tema de palestra em São Carlos

Crédito: Agência Brasil

A secretaria de Saúde, por meio do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC), realiza na próxima terça-feira (28/01), no auditório do Paço Municipal, às 14h, palestra ministrada pela Drª Lorena Carla de Oliveira da Costa com o tema “Hanseníase no atendimento primário do SUS”.

A atividade faz parte da campanha anual de combate à Hanseníase, mês intitulado como “Janeiro Roxo”, para conscientização sobre a doença. Desde 2016 o Ministério da Saúde oficializou o mês de janeiro e a cor roxa para campanhas educativas em todo o país. Esse evento é importante para que a população tenha mais informações sobre a doença e para que ocorra uma intensificação de busca ativa de doentes, com o tratamento oportuno e interrupção da cadeia de transmissão da mesma.

A doença é transmissível, de evolução crônica (muito longa) causada pelo Mycobacterium leprae, micro-organismo que acomete principalmente a pele e os nervos das extremidades do corpo. Demora de 2 a 7 anos, em geral, para o aparecimento dos primeiros sintomas. A hanseníase pode causar deformidades físicas. Mas isso pode ser evitado com diagnóstico precoce e tratamento imediato. Os principais sinais da doença são: manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou acastanhadas, com alteração de sensibilidade; áreas sem pelo, pele seca, formigamento, dormência e dor em trajeto de nervos.

Em São Carlos, o tratamento da hanseníase é oferecido na rede básica do Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade para referência de acompanhamento e atendimento a pessoas com hanseníase é realizada no Centro de Atendimento de Infecções Crônicas, localizada na rua Sete de Setembro, nº 2.277.

Após a palestra a enfermeira do CAIC, Fabiana Sayuri Tanikawa, vai fazer testes de sensibilidade e de baciloscopia.

