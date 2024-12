Governo Federal contempla Santa Casa de São Carlos com acelerador linear para tratamentos oncológico

Acelerador linear é utilizado para tratamentos oncológico - Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos foi contemplada pelo Governo Federal com um acelerador linear, equipamento de alta tecnologia que será utilizado no tratamento de pacientes oncológicos. A aquisição foi publicada no Diário Oficial da União e representa um avanço significativo para a instituição, que reforça sua posição como referência no cuidado de alta complexidade.

O acelerador linear é um dos equipamentos mais modernos no combate ao câncer, utilizado para realizar radioterapia de forma precisa e segura, atingindo exclusivamente as células tumorais e preservando os tecidos saudáveis ao redor. Ele será um importante reforço para o novo ambulatório oncológico da Santa Casa, que está em fase final de construção.

A conquista foi possível graças ao apoio do ex-prefeito de São Carlos, Newton Lima, do Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, e do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, comemorou a conquista e destacou a importância do equipamento para a instituição, cidade e região. "Esse novo equipamento trará um grande benefício para a nossa instituição e para os pacientes oncológicos que dependem da Santa Casa. Fechamos o ano com chave de ouro, graças ao apoio de lideranças comprometidas com a saúde pública."

O diretor técnico da Santa Casa, Dr. Roberto Muniz Junior, também reforçou o impacto positivo do acelerador linear. "Com a chegada desse equipamento, avançamos na capacidade de oferecer tratamentos de ponta aos nossos pacientes. Isso reforça nosso compromisso com a qualidade e a humanização no atendimento."

O vice-diretor técnico, Dr. Flávio Guimarães, médico radio-oncologista, ressaltou a trajetória da instituição no atendimento a pacientes oncológicos e os avanços futuros. "Desde 2006, cerca de 10.000 pacientes já foram assistidos por nossa equipe na radioterapia, e este avanço nos permitirá continuar entregando resultados cada vez melhores. Isso reforça nosso compromisso com a inovação e a transformação da saúde oncológica, especialmente com o início das atividades do novo Centro Regional de Oncologia da Santa Casa, previsto para o começo de 2025."

