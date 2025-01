Governo do Estado libera R$ 642 mil para o combate à Dengue em São Carlos

Combate à Dengue -

O prefeito de São Carlos, Netto Donato e o secretário de Saúde, Leandro Pilha, confirmaram o repasse de R$ 642.387,50 pelo Governo do Estado de São Paulo para o enfrentamento da Dengue e outras arboviroses.



O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas, nesta quinta-feira (23), no Palácio dos Bandeirantes, durante a assinatura do decreto de criação do Centro de Operações de Emergências (COE) de combate às arboviroses.



No total o Governo de São Paulo vai repassar R$ 228 milhões do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal) para apoiar os 645 municípios no enfrentamento da dengue. A região metropolitana é que receberá mais, R$ 72,5 milhões, sendo R$ 16,5 milhões para a capital paulista.



Hoje 31 municípios do Estado de São Paulo estão em estado de emergência, com 25.650 casos de dengue e seis óbitos confirmados. São Carlos está em estado alerta neste momento com 325 notificações registradas para Dengue, com 106 casos positivos e 151 aguardando resultado. Nenhum óbito foi registrado em 2025. Ano passado foram registrados foram registradas 30.312 notificações para Dengue, com 16.241 casos positivos, sendo 15.506 autóctones e 735 importados e 6 óbitos.

De acordo com o Governo do Estado o sorotipo 3 da dengue estava com baixa predominância desde 2016, e foi reintroduzido no Estado em 2023, sendo identificado pelo monitoramento das unidades sentinelas para arboviroses. As autoridades reforçam a importância dos cuidados no combate ao mosquito transmissor, destacando que, devido a não circulação prolongada desse sorotipo por um período, grande parte da população encontra-se vulnerável à infecção.



De acordo com Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, explicou que os recursos são destinados para a contratação de mais agentes de endemias, campanhas publicitárias para alertar a população que o combate ao mosquito Aedes aegypti, espécie que transmite os vírus da Dengue, Chikungunya e da Zika, começa na casa de cada cidadão. Os municípios também poderão adquirir equipamentos e insumos, como inseticida usado no combate a formas adultas do mosquito Aedes aegypti.

“A maior preocupação é que a Dengue quando contraída pela segunda vez, pode apresentar sintomas mais severos, como dor abdominal ainda mais intensa, excesso de vômitos, fraqueza extrema e até desmaios. Neste caso, a pessoa infectada requer atendimento médico urgente”, relatou a diretora, lembrando que ano passado mais de 16 mil pessoas contraíram a doença em São Carlos.



Leandro Pilha, secretário de Saúde de São Carlos, afirmou que os cuidados já foram intensificados no município. “Nossas equipes de agentes estão diariamente nas ruas orientando, eliminando criadouros e uma equipe da Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana está acompanhando os agentes e recolhendo o lixo das vias e terrenos baldios, além da intensificação na limpeza da cidade como um todo. Também já estou discutindo com a minha equipe uma forma de preparar a rede para o atendimento específico de arboviroses”.



O prefeito Netto Donato agradeceu o apoio do Governador Tarcísio de Freitas e fez um apelo à população de São Carlos. “A Dengue não escolhe vítimas, e o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, pode estar mais perto do que imaginamos. É importante lembrar que o combate ao mosquito não é responsabilidade apenas das autoridades: cada um de nós tem um papel essencial nessa batalha. A prevenção começa na casa de cada um de nós e cada ação conta. Por isso vamos proteger nossas famílias e nossa comunidade. Faça sua parte e nós ajude a vencer esse desafio de eliminar os focos da doença. Nós da Prefeitura vamos fazer a nossa parte”, garantiu o prefeito de São Carlos.



São Carlos também disponibiliza a vacina contra a Dengue para crianças e adolescentes na faixa etária dos 10 a 14 anos em as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), com exceção da Vila São José que está em reforma, e Unidades da Saúde da Família (USF’s).

O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as doses. Se a criança ou o adolescente contraiu dengue, o imunizante só pode ser aplicado após 6 meses. Caso a contaminação pela doença tenha acontecido no intervalo das doses, deve ser mantida a data prevista para a 2ª dose, desde que haja um intervalo de 30 dias entre a infecção e a segunda dose.

Leia Também