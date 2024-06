Governo de SP repassa R$ 2.260.852,00 para reforçar atenção básica em saúde em São Carlos

SIGA O SCA NO

Leito hospitalar - Crédito: divulgação

O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta sexta-feira (21), em evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a antecipação do pagamento de R$ 412 milhões do programa IGM SUS Paulista - Incentivo à Gestão Municipal. Para São Carlos, serão liberados R$ 2.260.852,00.

“Estamos celebrando mais uma liberação de recursos. Um dinheiro que vai para a atenção básica através do IGM SUS Paulista. Esse ano está sendo um ano de muita pressão, tivemos a da dengue, que pressionou lá atrás e a gente antecipou recursos. E agora estamos antecipando da tabela fixa R$ 412 milhões”, afirmou o governador. “E observe, o dinheiro já está na conta. E nós vamos manter os demais investimentos em outras áreas, e vamos seguir trabalhando em cooperação com os municípios”, acrescentou Tarcísio.

Em fevereiro deste ano, o governo de São Paulo já havia antecipado R$ 205 milhões do IGM SUS Paulista, previsto originalmente para maio, para apoiar o trabalho das cidades paulistas no combate às arboviroses urbanas, especialmente a dengue.

IGM SUS Paulista

O IGM SUS Paulista é um programa de incentivo criado pela gestão Tarcísio de Freitas para elevar os repasses estaduais aos municípios para serviços públicos de saúde com o compromisso de as prefeituras cumprirem indicadores assistenciais importantes, como cobertura vacinal, prevenção da mortalidade infantil, controle de câncer de colo de útero, pré-natal, controle de hipertensão e diabetes, além de controle de arboviroses urbanas.

Confira os valores repassados a cada um dos municípios pertencentes à região Araraquara:





PAGAMENTO IGM SUS PAULISTA DRS Município Pagamento Total (2 Quadri) 03 Araraquara Américo Brasiliense R$ 388.196,48 03 Araraquara Araraquara R$ 2.289.959,84 03 Araraquara Boa Esperança Do Sul R$ 284.389,02 03 Araraquara Borborema R$ 156.399,02 03 Araraquara Cândido Rodrigues R$ 56.100,00 03 Araraquara Descalvado R$ 317.852,23 03 Araraquara Dobrada R$ 230.714,03 03 Araraquara Dourado R$ 164.051,24 03 Araraquara Gavião Peixoto R$ 68.290,37 03 Araraquara Ibaté R$ 682.203,20 03 Araraquara Ibitinga R$ 582.148,00 03 Araraquara Itápolis R$ 406.800,38 03 Araraquara Matão R$ 798.487,36 03 Araraquara Motuca R$ 96.896,98 03 Araraquara Nova Europa R$ 112.701,90 03 Araraquara Porto Ferreira R$ 551.198,21 03 Araraquara Ribeirão Bonito R$ 205.241,34 03 Araraquara Rincão R$ 202.517,04 03 Araraquara Santa Ernestina R$ 120.448,33 03 Araraquara Santa Lúcia R$ 170.419,91 03 Araraquara São Carlos R$ 2.260.852,00 03 Araraquara Tabatinga R$ 319.624,48 03 Araraquara Taquaritinga R$ 455.426,96 03 Araraquara Trabiju R$ 32.124,67 Total R$ 10.953.043,00

Leia Também