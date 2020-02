Fones de ouvidos: uso inadequado pode causar danos à audição

Fones de ouvido se usados de forma incorreta podem prejudicar audição - Crédito: Pixabay

É só sair de casa para constatar: os fones estão nos ouvidos das pessoas em toda parte; seja nas ruas, ambientes de trabalho, filas de espera, transporte público etc.

O hábito do uso deste acessório, muito comum entre os mais jovens, já é quase uma unanimidade também entre adultos. Para ouvir música, notícias, jogos de futebol e podcasts, para jogar no computador ou no celular, curtir a novela ou série preferida, o uso cotidiano de celulares e tablets aumentou imensamente o costume de andar por aí com fones acoplados aos ouvidos.

Não seria um problema se as pessoas não ignorassem o aviso feito pelo dispositivo móvel: cuidado, volume alto pode causar perda auditiva.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já deu o alerta: mais de 1 bilhão de jovens de todo o mundo correm o risco de sofrer algum dano na audição por causa do uso de fones de ouvido em volume alto. Cerca de 466 milhões de pessoas já têm a audição prejudicada por esse motivo, e mais: esse número deve aumentar para 900 milhões até 2050.

Antes de tudo isso, fica o alerta: quem tem o hábito de usar fone em volume alto deve procurar um especialista. No ABC Paulista, a Rede D'Or São Luiz possui referências em otorrino em Santo André para fazer um diagnóstico antes que o problema se agrave.

Por que é perigoso?

As ondas sonoras fazem com que os tímpanos vibrem. Quanto mais alto for o som, maior a vibração. Quanto mais próximo o som estiver do tímpano, mais a vibração das ondas impactam a chamada cóclea, uma parte importante do ouvido interno.

A cóclea é responsável pela conversão das ondas sonoras mecânicas em impulsos elétricos, que chegam ao cérebro pelo nervo auditivo. É essa pequena parte que nos permite a codificação dos sons. Ela é repleta de células, que se parecem mais ou menos com pelos ou cílios.

Quando em contato com as ondas sonoras esses “cílios” se movimentam. Quando a vibração é muito alta e por muito tempo, as células ciliadas podem perder sua sensibilidade e não mais se moverem. Elas podem se recuperar depois de um tempo ou, no pior cenário, perder sua função. O resultado é a diminuição da audição, chamada de perda auditiva.

Sintomas da perda auditiva

Diminuição da audição,

zumbido,

dor,

sensação de pressão,

hipersensibilidade sonora,

em alguns casos, também há distorção ou percepção alterada dos sons.

Exames

Depois de entender os sintomas do paciente, o otorrinolaringologista indicará a audiometria. Existem basicamente dois tipos deste exame. Ambos são simples detectam o tipo e grau da perda auditiva.

Audiometria tonal: O paciente é submetido a uma série de sons em diversas frequências e o médico avalia as respostas da pessoa. Audiometria vocal: examina o nível de compreensão da fala humana do paciente.

Para confirmar a perda auditiva, um outro exame, chamado de impedanciometria, avalia mais profundamente se há anormalidades na orelha média e na tuba auditiva.

Por isso, a Rede D'Or São Luiz ressalta a importância de procurar o médico especialista tão logo surjam os primeiros sintomas, para o diagnóstico e tratamento adequados.

Prevenção

O cuidado necessário para prevenir a perda auditiva por uso do fone de ouvido é simples: resistir à tentação de aumentar o volume ao máximo, limitando a intensidade em 60 decibéis por, no máximo, 60 minutos.

Isso corresponde a um pouco mais metade do volume disponível no dispositivo que está executando o som, que costuma chegar a 105 decibéis.

Uma dica para saber se o volume está acima do considerado seguro, é perguntar a uma pessoa próxima se ela ouve o som vazando dos fones. Caso positivo, é indicado reduzir o volume.

Em ambientes barulhentos, uma opção é usar fones de ouvido que contêm isolamento de ruído externo. Dessa forma, é possível manter o volume mais baixo sem que os sons do ambiente atrapalhem.

Limpeza dos fones

Outro risco do uso de fones de ouvido é a ocorrência de inflamações, caso o acessório não seja higienizado de tempos em tempo.

Resíduos de cera, sujeira do ambiente, poeira, fiapos de tecido e outras partículas tendem a contaminar o aparelho.

Para limpar ou fone auricular, é só retirar a parte de borracha ou silicone, mergulhá-las em água morna e sabão por 20 minutos. Em seguida, deve esfregar para remover a sujeira. Por fim, secar com papel toalha.

