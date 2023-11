Finalizada a reforma da UBS Vida Nova São Carlos

UBS Vida Nova São Carlos - Crédito: divulgação

O secretário Netto Donato, de Governo e a secretária de Saúde, Jôra Porfírio, acompanhados dos vereadores Lucão Fernandes, presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social da Câmara Municipal, Dé Alvim, Elton Carvalho e Bira, vistoriaram na manhã desta terça-feira (07/11), a finalização da reforma da Unidade de Saúde do bairro Vida Nova São Carlos.

O investimento foi de R$ 600 mil para reformar o prédio que foi entregue em 2021 no período da pandemia, em contrapartida ao município pela construtora Pacaembu, porém como não entrou em funcionamento acabou depredada e tornou-se inabilitada para a execução dos serviços de atenção básica em saúde.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde inicialmente o prédio vai abrigar os profissionais da Unidade de Saúde da Família (USF) do Presidente Collor. “Como precisamos reformar a unidade do Presidente Collor, a equipe vai atender aqui nos próximos dias. Quando a reforma ficar pronta, eles voltam para o outro prédio e aqui passará a funcionar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Vida Nova São Carlos”, explicou a secretária de Saúde, Jôra Porfírio.

Netto Donato garantiu que com a melhoria, a unidade de saúde poderá ser utilizada pela população do próprio Vida Nova São Carlos, mas também pelos moradores do Planalto Verde e adjacências. “A pedido do prefeito Airton Garcia, solicitamos que essa nova UBS também disponibilize atendimento com médicos clínicos, ginecologista e pediatra. Queremos uma equipe completa aqui e para isso os profissionais já foram contratados”, confirmou Netto.

A Prefeitura de São Carlos já está disponibilizando segurança para o novo prédio, evitando dessa forma que o local sofra novamente com depredações e furtos e orienta os moradores que qualquer movimentação diferente, após o horário de atendimento, deve ser comunicada pelo 153 da Guarda Municipal ou pelo 190 da Polícia Militar.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também