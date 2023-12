Farmácias de UBSs estarão abertas nesta terça-feira para retirada de medicamentos

UBS Redenção - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Aracy, Redenção e Santa Felícia estarão abertas para retirada de medicamentos nesta terça-feira (26/12), das 7h30 às 16h30.

Nesta data, não haverá atendimento em nenhuma UBS ou nas Unidades de Saúde da Família (USFs) para procedimentos como consultas, exames e atendimentos odontológicos, por conta do ponto facultativo municipal, retornando este tipo de atendimento normalmente na quarta-feira (27/12), das 7h às 17h.

No caso da UBS Santa Felícia, é importante lembrar que o serviço de farmácia já funcionará no endereço original da unidade (Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, 1430) e não no posto do SAAE Santa Felícia, dado que a reforma completa da UBS foi entregue pela Prefeitura nesta sexta-feira (22/12).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também