Estudo ponta que exercícios abdominais não diminuem a barriga

Para utilizar a gordura como fonte de energia é indicado realizar atividades aeróbias, como caminhar, correr e nadar - Crédito: divulgação

Fazer abdominal faz perder barriga? O professor da USP José Carlos Farah afirma que emagrecer na região do abdomen é uma das principais preocupações ao iniciar atividades físicas. E os exercícios abdominais geralmente são feitos com a finalidade de queimar a gordura localizada. Mas o especialista alerta que se concentrar apenas nessa modalidade de exercício não reduz a barriga.

De acordo com o professor, a função da musculatura abdominal é de sustentação dos órgãos internos, mantendo-os em seus lugares. Outra função dessa musculatura é a de se contrapor à musculatura lombar, o que ajuda na manutenção da postura e no alinhamento da coluna vertebral.

“São músculos antagonistas e equilibram as forças, mantendo a saúde da coluna vertebral que previne hérnia de disco, lombalgia, entre outras algias da coluna vertebral lombar”, explica.

Farah afirma que a queima de gordura através da atividade física ocorre de maneira global, não sendo possível mobilizar o metabolismo para determinada região localizada do corpo. “Quando fazemos exercício, o metabolismo age de forma geral. Para utilizar a gordura como fonte de energia, devemos realizar atividades aeróbias, como caminhar, correr, nadar, remar, entra muitas outras. Fazer exercícios abdominais aumenta a força e a resistência dessa musculatura, o que, com o tempo, pode diminuir o depósito de gordura na região e em outras pela taxa metabólica aumentada”, diz.

Para o professor, perder gordura abdominal com exercícios abdominais não é correto. Geralmente, quem quer perder gordura abdominal tem um desequilíbrio entre massa magra, que são os músculos, e a massa gorda, que é a gordura. Esse desequilíbrio é no corpo todo e não em determinadas regiões. A combinação de exercícios aeróbios, como caminhada, corrida, remo, entre outras atividades, e a musculação ou a calistenia, que são exercícios com o peso do próprio corpo, ajudam muito nesse equilíbrio de massa corpórea.

“Nosso corpo não funciona de forma estanque, é um conjunto de sistemas que se interagem, formando um todo em equilíbrio. A importância de fazer exercícios abdominais está em tonificá-los, torná-los resistentes e fortes, para que cumpram sua principal função, que é estabilizar a coluna. Exercícios que trabalham o core, que é toda a região abdominal e lombar, são excelentes para esse fim.”

