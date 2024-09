Estudo da Ufscar busca voluntários com doenças reumatológicas para avaliação e tratamento

SIGA O SCA NO

Você tem alguma doença reumatológica e gostaria de receber tratamento?

Estudo do Laboratório de Pesquisa em Reumatologia e Reabilitação da Mão (LAPREM) da UFSCar, busca voluntários com mais de 18 anos e com o diagnóstico de qualquer doença reumatológica para sessões de tratamento em fisioterapia e educação em saúde realizadas GRATUITAMENTE.

Quem pode participar?

Pessoas com mais de 18 anos com diagnóstico de: osteoartrite ( artrose) , fibromialgia, artrite reumatóide, lúpus, osteoporose, espondilites, ou qualquer doença reumatológica

Para mais informações, entrar em contato com o pesquisador responsável pelo telefone/whatsapp (16)99394-8824 - Gabriel Bernardi.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar CAAE: 71441323.7.0000.5504

