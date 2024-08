Engenharia de Produção UFSCar realiza cadastramento de doadores de médula óssea

Doação Médula Óssea - Crédito: divulgação

No dia 29/08, o grupo PET Produção, da Engenharia de Produção UFSCar, realizará a VIII edição do Cadastramento de Doadores de Medula Óssea dentro da universidade.

O evento, que no último ano contou com cerca de 150 cadastrados, visa cadastrar, por meio de uma coleta de 5ml de sangue, eventuais doadores de medula óssea, podendo ajudar pacientes com doenças que comprometem a produção normal de células sanguíneas, como as leucemias; além de portadores de aplasia de medula óssea e síndromes de imunodeficiência congênita. A importância do cadastro se torna ainda mais relevante uma vez que a chance de compatibilidade entre paciente/doador costuma ser de 1 em 100.000 pessoas.

O evento acontecerá na UFSCar, na Área de Exposição de Painéis da Biblioteca Comunitária (BCo), ao lado da livraria EDUFSCar, das 9 às 14h, com apoio do Hemocentro de Ribeirão Preto.

Para se cadastrar, os interessados devem ter entre 18 e 35 anos e bom estado geral de saúde, não podendo apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

Leia Também