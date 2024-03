Em 2024 já foram registradas 1.286 notificações para Dengue, com 174 casos positivos, sendo 150 autóctones e 24 importados. Para Chikungunya foram registradas 26 notificações, com 16 casos descartados e 10 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 15 notificações, com 15 casos descartados e para Febre Amarela ainda não foram registradas notificações.