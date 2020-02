Em mês de conscientização e combate à fibromialgia, IFSC promove palestras em Sao Carlos

Crédito: Divulgação

A fibromialgia, uma doença incapacitante, que gera inflamação e dor crônica, está cada vez mais presente em nosso cotidiano.

Com ocorrência mais comum em mulheres, a Fibromialgia atinge, segundo a literatura, aproximadamente de 2% a 4% da população, embora em virtude de não haver exames específicos para o diagnóstico, acredita-se que possa atingir até 10% da população.

O Instituto de Física de São Carlos e a Clínica MultFisio Brasil, através de uma parceria nos estudos clínicos, abraçam a causa e trazem palestras informativas sobre a doença, troca de informações e mostrando todo o desenvolvimento tecnológico para o tratamento da Fibromialgia.

Atualmente, ainda sem uma cura para a doença, o Instituto de Física de São Carlos desenvolveu um equipamento capaz de trazer melhor qualidade de vida aos pacientes, por meio do uso de laser e ultrassom, em um equipamento revolucionário.

O tratamento, já presente nas clínicas MultFisio Brasil, permite o acesso dos pacientes de forma facilitada.

Nestes 2 eventos, o primeiro a ser realizado no dia 15/02 sábado, em São Carlos e o segundo dia 29/02 em Ribeirão Preto, os pacientes receberão informações e conhecimento sobre a doença e a nova forma de tratamento, já muito procurada. Para inscrever-se basta ligar nos telefones via WhatsApp (16)997627273 para São Carlos e (16)991412508 para Ribeirão Preto e levar um quilo de alimento não perecível para doação. As vagas são limitadas.

